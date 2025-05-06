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CHP Kadın Kolları'ndan Bahar Aksu için Adalet Çağrısı

CHP Kadın Kolları'ndan Bahar Aksu için Adalet Çağrısı
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CHP Edirne Kadın Kolları, İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu için adalet çağrısında bulundu. Olayın erkek şiddeti olduğu vurgulandı ve bu cinayetin takipçisi olunacağı belirtildi.

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, İstanbul'da öldürülen Bahar Aksu için adalet çağrısında bulundu.

Parti teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Edirne nüfusuna kayıtlı Bahar Aksu'nun, dün İstanbul Şişli'de işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

Aksu'nun sokak ortasında hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayın erkek şiddeti olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Her gün kadınlar öldürülüyor. Her defasında 'bir daha olmasın' diyoruz ama her seferinde göz göre göre oluyor. Bahar Aksu'nun adı unutulmayacak, mücadelesi mücadelemizdir. Bu cinayetin takipçisi olacağız. Bahar Aksu için adalet istiyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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