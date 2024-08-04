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CHP Kadın Kolları Kurultayında Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Merve Kır'dan çağrı

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CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Merve Kır, kurultayda yaptığı konuşmada üyelere iradelerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Merve Kır, "Bugün bu kurultay bize hiç yakışmıyor. Lütfen hepiniz iradenize sahip çıkın. Sandığa gittiğinizde hangi adayı desteklemek istiyorsanız ona oyunuzu atın ve bunu engellemek isteyen hiç kimseye izin vermeyin" dedi.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kurultayda Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışıyor.

Adaylıktan Aylin Nazlıaka lehine çekilen Merve Kır, kurultayda söz alarak, "Sizlerle çok farklı hayal ettiğim bir kurultayda buluşmak isterdim. Genel Başkan adayı olurken hayallerim çok farklıydı. Sizlere projelerimizden, diğer adaylardan neden daha çok iyi yapabileceğimizden bahsedecektim fakat bugün bambaşka bir durumun içerisindeyiz" dedi.

Merve Kır, "Görüyorum, ara ara il başkanları Kadın Kolları'nın başına geliyor, bu hiç doğru değil. Burası CHP, siz CHP'li onurlu kadınlarsınız. İradenize kimsenin ket vurmasına izin vermeyin. Biz 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Atatürk'ün evlatlarıyız. Biz Halide Edip Adıvar'ların biz Kara Fatma'ların, Şerife Bacı'ların evlatlarıyız. Bugün bu kurultay bize hiç yakışmıyor. Lütfen hepiniz iradenize sahip çıkın. Sandığa gittiğinizde hangi adayı desteklemek istiyorsanız ona oyunuzu atın ve bunu engellemek isteyen hiç kimseye izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

Adayların projelerini anlatması gerektiğini belirten Merve Kır, "Lütfen artık erkekler Kadın Kollarından erkek ellerini çeksinler. Zaten ana kademe seçimlerine bizi karıştırmıyorlar bıraksınlar emek verdiğimiz yerde istediğimiz gibi oylayalım" diye konuştu.

Adaylık sürecinde yaptıkları çalışmaları anlatan Merve Kır, yıllarca sokaklarda mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ben 10 yıldır kadın kolu başkanlığı yapıyorum, gezmediğim sokak, gezmediğim köşe kalmadı. Size soruyorum kırmızı bayrakları sallayan arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra neden biz Asu vekili bir kere Danıştay'da görmedik? Neden biz Asu vekili bir kere kadın cinayeti duruşmasında görmedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aylin Nazlıaka Merve Kır Politika Güncel Haberler

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