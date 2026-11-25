(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve çocukların maruz kaldığı akran zorbalığına dikkati çekti. Gülsever, 2026 yılının 10 ayında 527 kadının hayatını kaybettiğini belirterek, kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlayacak ve şiddetten korunmasını güvence altına alacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"2020'de 3 bin 682 silahlı şiddet olayında 2 bin 40 kişi hayatını kaybetti. 2025'te olay sayısı 3 bin 422'ye geriledi, can kaybı 2 bin 225'e çıktı. Bu yıl Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmenimizi ve dokuz öğrencimizi kaybettik. 15 öğrencimiz yaralandı. O sabah anneler, babalar çocuklarını her zamanki gibi okula uğurladı. Akşam eve dönmelerini bekledi. Kaybettiğimiz öğretmenimizi ve çocuklarımızı rahmetle anıyorum.

Okullarımızda, çoğu zaman bir çocuğun tek başına göğüslemek zorunda kaldığı akran şiddeti de var. PISA 2022'ye göre Türkiye'de 15 yaşındaki kız öğrencilerin yüzde 25'i, erkek öğrencilerin yüzde 28'i ayda en az birkaç kez zorbalığa uğradığını söylüyor. OECD ortalaması kızlarda yüzde 20, erkeklerde yüzde 21. Çocuk aşağılanıyor, tehdit ediliyor, dışlanıyor. Yaşadığı şiddet bazen cep telefonuyla kayda alınıp paylaşılıyor. Ertesi sabah o çocuk yine aynı sınıfa giriyor. 'Çocuklar arasında olur' deyip geçemezsiniz. Çocuk kime başvuracağını bilecek. Şiddete uğrayan çocuğu koruyacağız.

"BİR ANNE KIZINA NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN NEDEN ADLİYE KAPISINDA BEKLESİN"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun kayıtlarına göre 2014 ile 2025 arasında 5 bin 602 kadın cinayeti kayda geçti. Neredeyse küçük bir ilçenin nüfusu. Savaşlarda bile bu kadar can kaybı olmuyordur. Bir de şüpheli kadın ölümleri var. Devlet niye var? Bu ölümler aydınlatılsın diye. 2026 yılının on ayında 527 kadın hayatını kaybetti. 242'si öldürüldü, 285'i şüpheli biçimde öldü. Böyle bir tablo kabul edilebilir mi? Bu dosyaların kaçı aydınlatıldı? Kaçı hala açık? Kaçında ilk değerlendirme sonradan değişti? Bir anne kızına ne olduğunu öğrenmek için neden yıllarca adliye kapısında beklesin?

Her ölüm bütün yönleriyle soruşturulmalı. Ailelere zamanında bilgi verilmeli. TÜİK'in araştırmasına göre, eşinin veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalan kadınların yüzde 47,7'si, yani neredeyse her iki kadından biri, yaşadığı son şiddet olayını hiç kimseye anlatmamıştır. Bir kadın yardım istemeye korkuyorsa ona nasıl ulaşacağız? Yardım istediği halde korunamadıysa sorumluluğu kim üstlenecek? İktidar bu iki soruya da cevap vermek zorunda."

İktidara seslenen Gülsever, "Kadınlara evlilikten, annelikten, kaç çocuk yapacaklarından söz ediyorsunuz. Kadınların kendi gelirleriyle yaşayabilmesi, şiddet gördükleri evden güvenle ayrılabilmesi ve ülkenin yönetiminde eşit söz sahibi olabilmesi için de aynı ısrarı gösterin. TÜİK'in 2025 verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki her 100 erkekten yaklaşık 66'sı, her 100 kadından ise 32'si istihdamda. Bir kadın şiddet gördüğü evden ayrılmak istediğinde kirayı nasıl ödeyeceğini, çocuğunu kime bırakacağını düşünüyorsa, sosyal devletin yapması gereken iş bellidir" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Gülsever, basın açıklamasının ardından, öldürülen kadınların anısına CHP Genel Merkezi'nde hazırlanan sergiyi gezdi. Gülsever, burada şunları kaydetti:

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü. İsterdik ki bugün yalnızca kadınların başarılarını, kazanımlarını konuşmuş olalım. Ama ne yazık ki hala en temel haklarımızı ve yaşam hakkımızı konuşuyoruz. Kadınları korumakla yükümlü olan İstanbul Sözleşmesi bir gün feshedildi ve o gün feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nden bugüne kadar 3 bin 195 kadın öldürüldü. Bunun bin 445'i şüpheli, kayıtlara geçense bin 750 kadın arkadaşımız, yoldaşımız, annelerimiz, evlatlarımız, kız kardeşlerimiz öldürüldü. Buradan açıkça söylüyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sergiyi ziyaret ederek, Genel Merkez'e gelen kadınlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA