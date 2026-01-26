CHP'li Kaya Osmaniye'de Yurttaşları Ziyaret Etti... Emekli Vatandaş: Devlet Bahçeli, Buranın İnsanıysa Senede En Az 2-3 Defa Gelmesi Lazım

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya'nın yanına gelen emekli vatandaş, " Devlet Bahçeli, buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Adnan Menderes bulvarı üzerindeki dükkanları gezen Kaya, yurttaşların sıkıntılarını dinledi.

Kaya, görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Şubat Pazartesi Osmaniye'de olacağını belirtti.

Kaya'nın yanına gelen emekli vatandaş da Kaya'ya şunları söyledi:

"Biz hep söylüyoruz ama hiç dinlemiyorlar. Sayın Genel Başkan depremden bu tarafa kaç defa gelmiş Osmaniye'ye? Depremin ilk senesinde bir kere gelmişlerdi. Hatta buralar bile asfalt değildi, sırf onlar için asfalt döktüler. Şimdi üzerinden 3 yıl geçmiş tekrar geliyorlar. Devlet Bey buranın insanıysa senede en az 2-3 defa gelmesi lazım. Bizim halimizi hatırımızı burada sorması lazım. Bizi dinlemesi lazım ama dinleyen kim? Ancak kendi dedikleri kendi söyledikleri olacak."