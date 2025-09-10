(İSTANBUL) - Kadıköy'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Halkımız özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda, demokrasiyi çiğneyenlere, Türkiye'de seçim hukukunu yok saymaya çalışanlara, bu topluma hak etmediği şeyleri yaşatmaya çalışanlara karşı bugün gerçekleştirdiğimiz Kadıköy mitingine gelerek tepkilerini ortaya koyuyorlar" dedi.

CHP, Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, şunları söyledi:

"Bugün Kadıköy'de gerçekleştirmiş olduğumuz mitingimizde halkımızın katılımı bizim için son derece kıymetli. Çünkü görüyoruz ki buraya yollardan gelirken, çevre ilçelerden insanlar akın akın Kadıköy'e geliyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda, demokrasiyi çiğneyenlere, Türkiye'de seçim hukukunu yok saymaya çalışanlara, bu topluma hak etmediği şeyleri yaşatmaya çalışanlara karşı bugün gerçekleştirdiğimiz Kadıköy mitingine gelerek tepkilerini ortaya koyuyorlar.

Bizler olağanüstü zamanlardayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidara yürüdüğü bu günlerde son derece ağır sınavlar vermekte. Ancak biz, iktidara giden yolun zorlu olacağını en başından kabul ederek, vermemiz gereken mücadelenin çok büyük olduğunun bilinciyle hareket ettik. Dolayısıyla karşımıza çıkan hiçbir olayda şaşırmadan, her zaman aşmak için ne yapmamız gerektiğine odaklanarak ve örgütlü biçimde adımlarımızı atacağız.

Sadece kendi hayallerimizi değil, Türkiye toplumunun tüm hayallerini gerçekleştirmek için; Türkiye'de madalyonun öteki yüzünde bulunup geçim sıkıntısı yaşayan, kendisini ailesine karşı mahcup hisseden, çocuklarına karşı mahcup olan aileler için bir şeyler yapacağız. Günün sonunda her zaman söylüyoruz, iyiliğin haklılığı kazanacak.

Bugünkü miting, sayı olarak gerçekleştirdiğimiz çok sayıda önemli mitingden biri olmasının yanı sıra, partimizin 102. kuruluş yıl dönümü tarihlerinde; 8 Eylül'de İstanbul İl Başkanlığımızda, bugün Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılan binamızda yaşanan hukuksuzlukların ardından, 9 Eylül ve bugün 10 Eylül'ün bir milat olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Dolayısıyla bugünden sonraki yol haritamız, bugün burada bulunan kalabalığın mücadele veren herkese aşıladığı büyük cesaretle daha doğru işler yapmak, cesaretimizi ve kararlılığımızı güçlendirmek üzerine olacaktır. Bu yoğun gündemde, herkesin gerçekten çok yorucu hayatları varken buraya akın etmekten bir adım geri durmayan halkımıza sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyorum."