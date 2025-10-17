Haberler

CHP İzmir Kongresi'nde Ednan Arslan'dan Güçlü Mesajlar

Güncelleme:
CHP İzmir İl Başkanlığı kongresinde konuşan Ednan Arslan, tek yürek olarak iktidara inandıklarını ve partinin ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine inandıklarını dile getirerek, coşkulu bir kongre gerçekleştirdiklerini ifade etti.

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı kongresinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Tek yürek, tek yumruk, hep beraber daha güçlüyüz" dedi.

39'uncu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Olağan İl Kongresi Celal Atik spor salonunda devam ediyor. Kongre salonunda ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Biz burada, tek yürek olarak iktidara inanmış; bu iktidarın artık ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine inanmış büyük bir aile olarak coşkulu bir kongre yapacağız. Biriz, bütünüz, güçlüyüz, umutluyuz. Biz umudunu yitirenlerden değiliz. Bu ülkenin teslim olmayan tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir; onun amiral gemisi ise İzmir'dir. İzmir, kendine yakışan bir kongreyle inşallah bugün İl Başkanını, Yönetim Kurulunu, Disiplin Kurulunu ve nihayetinde Sayın Genel Başkanımızı ve MYK'mızı temsil edecek kadroları seçecek. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Buraya gelirken birçok dostumu, arkadaşımı, yol arkadaşımı büyük bir heyecan içinde gördüm. Dediğim gibi: Tek yürek, tek yumruk, hep beraber daha güçlüyüz" dedi.

