CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Yeni Dönem Vurgusu

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde liyakat odaklı çalışacaklarını ve güç veren bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini açıkladı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Bugün CHP İzmir il yönetimi koltuklardan güç alan değil, koltuğa güç veren, bulunduğu makama değer katan insanlardan oluşmaktadır." dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Güç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kongre sonrası CHP İzmir örgütünde yeni bir dönemin başladığını dile getiren Güç, şunları kaydetti:

"Yerel ve genel sorunları gündeme taşıma gayreti içerisinde olacağı. İl yönetiminin tamamı liyakati önceleyen, sorumluluk almaktan kaçmayan, görevin ağırlığını taşıyan yaşayabilen, bilgisini, emeğini ve birikimini ortaya koyan arkadaşlarımızdan oluşturduk. Bugün CHP İzmir il yönetimi koltuklardan güç alan değil, koltuğa güç veren, bulunduğu makama değer katan insanlardan oluşmaktadır. Bu bizim için sadece bir tercih değil, bir siyasi zorunluluktur. Çünkü biz bu dönem, Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir dönem olarak görüyoruz."

Güç, kurdukları 16 komisyonun veri üretmeyi, analiz yapmayı ve rapor hazırlamayı amaçladığını, sonuçlarla siyasal yol haritası hazırlayacak bir mekanizmaya dönüşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
