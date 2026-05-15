CHP İstanbul İl Kongresi İptal Davası… İstinaf Kararını Değiştirdi, İstanbul'daki Mahkemeleri Yetkisiz Buldu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL ) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, istinafın karar değiştirerek İstanbul mahkemelerini yetkisiz bulduğu yönündeki kararlarının dosyaya sunulmasını isterken, Ankara'daki dava dosyasıyla yeniden birleştirme talebi gönderilmesine karar verdi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi davası kapsamında, kongrede seçilen il başkanı Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ile kongre kararlarının iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı.

Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Davacı vekili İlkay Orhan söz alarak şu şekilde beyanda bulundu:

"Dava açıldıktan sonraki tarihte ifadesine başvurulan özellikle parti içerisinde etkin görevde bulunan kişilerin beyanları da esas alındığında CHP 38. İstanbul İl Kongresi aynı zamanda 38. Kurultayı sırasında delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı sakatlandığı açık bir şekilde ortadadır. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz."

İSTİNAF, KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Ardından söz alan CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise şöyle konuştu:

"İstinaf mahkemesi öncesinde mahkemeyi yetkili görmüştü. Ancak mahkeme bu yöndeki kararını değiştirdi. Celse arasında İstanbul İstinaf Mahekemeleri başkaca davalarda verilen yetkisizlik kararlarına dair istinaf başvurularını reddetti. Haliyle istinafın son kararları İstanbul Mahkemelerinin yetkisiz olduğu yönünde olmasından yetkisizlik kararı verilmesini talep ederiz."

Ara kararını kuran mahkeme, istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi.

ANKARA'DAKİ DAVA DOSYASIYLA BİRLEŞTİRME TALEBİ GÖNDERİLMESİNE...

Ara kararda, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2026/4 esas sayılı dosyasına yeniden birleştirme talebi gönderilmesine ve ceza dosyasındaki son duruşma tutanaklarının mevcut dosyaya eklenmesine de karar verildi. Ara karara göre, Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

Mahkeme, duruşmayı 10 Temmuz 2026 saat 11.00'e erteledi.

Kaynak: ANKA