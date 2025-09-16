CHP İstanbul İl Kongresi Başvurusu Reddedildi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in İstanbul İl Kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. İlçe Seçim Kurulu'nun ret gerekçesinde seçim organize etmede tek yetkilinin genel merkez olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal ederek, il başkanlığına geçici olarak eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'i görevlendirmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, avukatı aracılığıyla geçtiğimiz hafta Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunarak CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin düzenlenebilmesi için gerekli evrak ve belgelerin İstanbul İl Başkanlığı, il yönetim ve disiplin kurulları adına çağrı heyeti üyesi olarak kendisine verilmesini istedi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ise Tekin'in taleplerini reddetti. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. Maddesi, YSK'nın 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları gerekçe gösterilerek seçim işlemlerinde tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğu belirtildi.