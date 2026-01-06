CHP'nin 'İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük' davasında ilk duruşma

CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve görevinden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile yine bir başka dosyadan tutuklu bulunan ve görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 sanık, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul Adliyesi 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılması gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle sebebiyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görülüyor.

