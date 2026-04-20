Haberler

Özgür Çelik'ten Gençlere Yönelik Sert Müdahaleye Tepki: Kimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hiçbir Ferdine Gözaltında Şiddet Uygulayamaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olarak nitelendirilmesine tepki gösteren gençlere polis müdahalesini kınadı. Çelik, gözaltında şiddeti kabul etmediklerini belirtti.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olmadığını belirten ve Kadıköy'de açıklama yapmak isteyen bir grup gencin polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, "Kimse, can kaybı yaşanmış bir olayın üstünü örtemez. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdine gözaltında şiddet uygulayamaz. Kimse, en temel vatandaşlık hakkı olan gösteri ve yürüyüşleri engelleyemez. Vicdana, ahlaka ve yasalara aykırı bu muameleyi kabullenmiyoruz" dedi.

Üniversite öğrencileri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün "intihar" olarak yansıtılmasına tepki gösterdi. Zorlu'nun ölümüne ilişkin sürecin araştırılmasını ve sorumluların tespit edilmesini talep eden üniversite öğrencileri dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Opera önünde bir araya gelen gençlere polis sert bir şekilde müdahale etti. Çok sayıda genç gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilecekleri söylenmesi üzerine Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlar saatlerce müvekkilleriyle görüştürülmedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gençlerin açıklamasına yönelik sert müdahaleye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "Kimse, can kaybı yaşanmış bir olayın üstünü örtemez. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdine gözaltında şiddet uygulayamaz. Kimse, en temel vatandaşlık hakkı olan gösteri ve yürüyüşleri engelleyemez. Vicdana, ahlaka ve yasalara aykırı bu muameleyi kabullenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Gözaltında şiddet ve işkenceye maruz kaldıklarını belirten öğrencilerin beyanları ifade tutanaklarına yazılmadı"

"18 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Zorlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, olayın soruşturulması ve gerçeklerin aydınlatılması için eylem yapan öğrencilere görülmemiş bir şiddetle müdahale edildi. Sadece İstanbul'da 79 öğrenci çok sert bir müdahale ile gözaltına alındı. Gözaltında şiddet ve işkenceye maruz kaldıklarını belirten öğrencilerin beyanları ifade tutanaklarına yazılmadı. Öğrencilerin kendi kendilerini yaraladıklarına dair tutanaklar tutuldu."

Tüm bu rezaletleri hem partimizin hukuk komisyonu hem de gönüllü avukatlar adım adım takip ediyor, tutanak altına alıyor. Tek bir gencimizin bile uğradığı her türlü zarara, yaşadığı her mağduriyete karşı tüm yasal işlemlerin yapılaması için süreci çok yakından takip ediyoruz. Kimse, can kaybı yaşanmış bir olayın üstünü örtemez. Kimse, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ferdine gözaltında şiddet uygulayamaz. Kimse, en temel vatandaşlık hakkı olan gösteri ve yürüyüşleri engelleyemez. Vicdana, ahlaka ve yasalara aykırı bu muameleyi kabullenmiyoruz. Gençlerimizin yanında olacağız, yanında duracağız, can güvenliklerini ve haklarını sonuna kadar savunacağız"

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

