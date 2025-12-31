Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Adalet Mücadelemizi Sonuna Kadar Sürdüreceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Avukat Mehmet Pehlivan'ın annesi Fevziye Şahin Pehlivan'ı ziyaret ederek, adaletsiz tutuklamalara karşı dayanışma mesajı verdi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yalnızca mesleğini yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını belirttiği Avukat Mehmet Pehlivan'ın annesi Fevziye Şahin Pehlivan'ı ziyaret ettiklerini açıkladı.

Çelik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, adaletsiz biçimde tutuklandığını ifade ettiği Mehmet Pehlivan ve ailesiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Çelik, paylaşımının devamında, "Ailelerimizle dayanışma içinde adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yeni yıl, ülkemizin özgürlük ve adalet yılı olacak!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
