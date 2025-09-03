Haberler

CHP İstanbul Delegeleri Olağanüstü Kongre Talebinde Bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul İl delegeleri olarak noter huzurunda olağanüstü il kongresi talep ettiklerini açıkladı. Mahkeme kararıyla atanan kayyum yönetimine karşı duracaklarını belirten Karabat, partinin onurunu ve demokrasiye olan bağlılıklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımısı Özgür Karabat, "Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl delegeleri olarak, noter huzurunda olağanüstü il kongresi talebimiz için imzamızı verdik. İstanbul örgütümüzün iradesini yok saymak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Örgütümüzün iradesini, demokrasimizi ve partimizin onurunu sonuna kadar savunacağız." dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı, Özgür Çelik ve yönetiminden alınarak yerine kayyum olarak Gürsel Tekin ve ekibi atandı. Bu gelişmenin ardından partinin delegeleri, noter onaylı imzalarla olağanüstü kongre talebinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, il kongresi talebi için notere imza verdi. Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Karabat şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl delegeleri olarak, noter huzurunda olağanüstü il kongresi talebimiz için imzamızı verdik. İstanbul örgütümüzün iradesini yok saymak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Örgütümüzün iradesini, demokrasimizi ve partimizin onurunu sonuna kadar savunacağız."

