CHP İstanbul'dan Filistin'e Destek Yürüyüşü

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirden denize özgür Filistin! Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel'den Taksim'e yürüyoruz!" açıklamasını yaptı.