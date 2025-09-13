CHP İl Başkanı Özgür Çelik Bayrampaşa Belediyesi'ni Ziyaret Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, görevden alınan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, belediyeyi ziyaret etti. Soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Özgür Çelik, operasyon düzenlenen Bayrampaşa Belediyesi'ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öğle saatlerinde görevden alınan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Çelik, partililerin alkışları arasında binaya girdi.
