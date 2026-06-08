Filyos Çayı'na Düşen CHP İl Başkan Yardımcısı İçin Arama Çalışması Başlatıldı

1) FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞEN CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI ERTEN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

KARABÜK'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu. Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı