CHP'li Dinçer: Kaybolan canlarımızın ailelerinin haklı isyanına ortak olduk

(ANKARA) - Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından CHP'nin bölgeye gönderdiği heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Girne açıklarında yaşanan felakette kaybolan canlarımızın çaresizlik ve büyük bir endişeyle haber bekleyen aileleriyle bir araya geldik ve haklı isyanlarına ortak olduk" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan oluşan CHP heyeti, KKTC'de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yle görüşmesinin ardından Girne Turizm Limanı'ndaki Kriz Masası'nda KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelerek bilgi aldı, ardından limanda bekleyişini sürdüren kayıp yakınlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Heyetimizle birlikte feribot felaketinin ardından oluşturulan Kriz Masası'nda KKTC İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve Kuvvet Komutanlarından yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı teknik bilgi aldık. Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Alemdar ve TCG Işın gemileri bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Zamana karşı yürütülen bu zorlu ve hassas süreçte, sahadan gelecek umutlu haberleri bekliyor, arama çalışmalarının tüm yönleriyle takipçisi olmayı sürdürüyoruz.

Girne açıklarında yaşanan felakette kaybolan canlarımızın çaresizlik ve büyük bir endişeyle haber bekleyen aileleriyle bir araya geldik ve haklı isyanlarına ortak olduk. Gözü kulağı denizden gelecek tek bir haberde olan, evlatlarının, sevdiklerinin yolunu gözleyen ailelerimizin acısı tarif edilemez. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ailelerimizin yanında olmaya ve konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA