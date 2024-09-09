Üye Girişi
Haberler

CHP Heyeti, Ecevit ve Baykal'ın Mezarlarını Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, partinin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda CHP'nin 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, partinin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda CHP'nin 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Devlet Mezarlığına ziyarette bulundu.

Heyet, CHP'nin 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti. CHP Lideri Özel, Baykal ve Ecevit'in mezarlarına çelenk bıraktı. Ardından mezarları başında dua okundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Devlet Mezarlığı Bülent Ecevit Deniz Baykal Özgür Özel Politika Güncel

8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!
title