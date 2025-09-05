CHP, Hasan Babacan Hakkındaki İhraç Talebini Geri Çekti

Haberler

CHP üyesi Hasan Babacan'ın İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesinin ardından, CHP MYK Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti. İstanbul Mahkemesi, CHP İstanbul il yönetimini geçici olarak görevden aldı ve yerine bir kurul atadı.

(ANKARA) - CHP üyesi Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP MYK, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul il yönetimini tedbiren görevden alarak, yerine beş kişilik geçici kurul atadı. Kurul; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluştu.

CHP MYK, eski Genel Sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin ile birlikte Geçici Kurul'da bulunan isimleri kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti.

İhraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilen isimlerden Hasan Babacan, bugün yaptığı açıklamada il yönetiminde yer almayacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından CHP MYK, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

