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CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse Basın Mensuplarıyla Buluştu

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CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim vaatlerini açıkladı. Köse, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Giresun'da uygulamak istediklerini belirtti ve projelerini anlatacakları geniş bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

CHP Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Köse, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kendileri için değil kent için göreve gelmek istediklerini söyledi.

Seçilmeleri halinde sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Giresun'da uygulamak istediklerini belirten Köse, "Belediyenin bütçesini tasarruflu kullanıp, halkımızın yararına projeler üreteceğiz. Biz yakın zamanda projelerimizi anlatacağımız geniş bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Orada tüm yapmak istediklerimizi, yapılmayanları anlatacağız." dedi.

Toplantıya CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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