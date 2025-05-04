CHP Genel Sekreteri Böke, Özgür Özel'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir tehdide, saldırıya, provokasyona boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Mücadelemiz Genel Başkanımızın liderliğinde daha güçlü sürecek. Saldırganın kim olduğu, kimlerle irtibat halinde olduğu derhal ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı lanetliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir tehdide, saldırıya, provokasyona boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Mücadelemiz Genel Başkanımızın liderliğinde daha güçlü sürecek. Saldırganın kim olduğu, kimlerle irtibat halinde olduğu derhal ortaya çıkarılmalıdır. Siyasette şiddeti körükleyen nefret dilini kullananlar yarattıkları ağır tabloyla bir an önce yüzleşmeli ve tehdit, nefret, şiddet, provokasyon siyasetini terk etmelidir."