Haberler

CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili bir kişinin mescitten paylaştığı video dikkat çekti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan görüntünün altına esprili yorumlar yapıldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından siyasette hareketli saatler yaşanırken, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım dikkat çekti. Saadet Partili olduğu belirtilen bir kişi, CHP Genel Merkezi’ne giderek mescidi görüntüleyip o anları da "Burada da namaz kılmak nasip oldu" notuyla paylaştı. 

ESPRİLİ YORUMLAR YAPILDI 

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin altına "Hiç kullanılmamış tüm eşyalar", "O mescitte namaz kılan ilk kişi olabilirsin” şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Gizli" yolcular da otobüste olacak
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama

Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan üniversiteyle ilgili açıklama
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı