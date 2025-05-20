CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede, partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi de yer aldı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Özel'e, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Güncel