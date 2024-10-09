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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Genel Başkanı Alpay Azap'ı Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TTB Genel Başkanı Alpay Azap'ı Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Alpay Azap'ı parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Alpay Azap'ı kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabulde, Özel'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

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