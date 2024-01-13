CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."