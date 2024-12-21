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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin Fas'ta

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, üye partilerin başkanlarıyla bir araya gelen Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de görüştü.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(RABAT) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere dün Fas'ın başkenti Rabat'a geldi.

Program Prezidyum Toplantısı ile başladı. Sosyalist Enternasyonal üye partilerin başkanlarının katıldığı toplantıya Özgür Özel ve CHP heyeti de katıldı. Heyette; CHP Genel Sekreteri Selni Sayek Böke ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak yer aldı.

CHP Lideri Özel toplantının başında, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile tokalaştı. Prezidyum toplantısı basına kapalı olarak sürüyor.

CHP Lideri Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı İçin Fas'ta
Kaynak: ANKA / Güncel
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