CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Eczacı Odası'nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan'ı ziyaret etti. Özel, Oda Başkanı Onur Ferhat Karacan ve oda üyeleri ile bir araya geldi. CHP lideri Özel, Samsun Eczacı Odası tarafından yapılan mobil eczane hakkında da bilgi aldı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Eczacı Odası'nı ziyaret etti. Özel, Oda Başkanı Onur Ferhat Karacan ve oda üyeleri ile bir araya geldi. CHP lideri Özel, Samsun Eczacı Odası tarafından yapılan mobil eczane hakkında da bilgi aldı.