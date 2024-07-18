CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajla annesini kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi. Özel'in mesajı şöyle:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'na Allah'tan rahmet, Karamollaoğlu ailesine başsağlığı diliyorum."

Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi yarın defnedilecek

Saadet Partisi de Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun hayatını kaybettiğini, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.