CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Yetkilisinin Cenazesine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar'ın cenazesine katıldı.

Dün vefat eden Bayraktar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu.

Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.

Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.