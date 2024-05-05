CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortodoks vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ortodoks yurttaşların Paskalya Bayramı'nı kutladığını ve Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini dilediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortodoks vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.