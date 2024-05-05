CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortodoks vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortodoks vatandaşların Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı kutluyor, Paskalya'nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.