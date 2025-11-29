CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim’i kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezinde ağırladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim'i CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Güncel