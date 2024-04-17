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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anadolu aydınlanmasının en ilerici adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84'üncü yılı nedeniyle, Köy Enstitüleri'nin mimarlarını, cumhuriyetimizin kurucu ve yönetici kadrolarını bir kez daha minnetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köy Enstitüleri'nin 84'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu aydınlanmasının en ilerici adımlarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84'üncü yılı nedeniyle, Köy Enstitüleri'nin mimarlarını, cumhuriyetimizin kurucu ve yönetici kadrolarını bir kez daha minnetle anıyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Köy Enstitüleri Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ali :

Bir ülkenin okur-yazar düzeyinin artırılması için kurulan köy enstitülerini ne amaçla kapattıkları aşikar. Cahil halk kolay kandırılır. Eğitimin önüne geçtiler. O kara gün 1954 olması lazım.

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