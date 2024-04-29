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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyetini kabul etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında bugün kabul etti. Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Ayfer Koçak Politika Güncel Haberler

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