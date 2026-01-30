CHP Genel Başkanı Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret sırasında İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.