CHP Genel Başkanı Özel'den Kadir İnanır'a ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gören sanatçı Kadir İnanır'ı hastanedeki ziyaretinde sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret sırasında İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel