CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaparak sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Programda öğrencilerle sohbet eden Özel, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
