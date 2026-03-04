CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da öğrencilerle iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaparak sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programda öğrencilerle sohbet eden Özel, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya