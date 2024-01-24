CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Cem'i anma mesajı yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak 2007'de hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i ölümünün 17. yıl dönümünde saygıyla anıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak 2007'de hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem için anma mesajı yayınladı. Özel'in bugün X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum."