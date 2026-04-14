Özgür Özel, Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ardından 80 il başkanını olağanüstü toplantıya davet etti. Toplantı, Özel'in parti operasyonları hakkında il başkanlarının görüşlerini almak amacıyla yapıldı.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından partisinin 80 il başkanına çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün genel merkezde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un geçtiğimiz pazar günü tutuklanmasının ardından, Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 80 il başkanından Ankara'ya gelmelerini istedi. Özel, bugün partisinin haftalık grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Saat 16.00 itibarıyla basına kapalı olarak başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda Özel'e Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti. Toplantıya ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve  Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı.

Edinilen bilgiye göre Özel, CHP'ye yönelik olarak bir yılı aşkın süredir devam eden operasyonlara ilişkin partinin yol haritasını belirlemek üzere, il başkanlarından görüş ve öneri aldı. İl başkanlarını tek tek dinleyen ve notlar alan Özel, toplantı sonunda yaptığı kapanış konuşmasında aldığı notlara ilişkin yanıtlar verdi.

Özel, yarın saat 11.00'de ise partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. Burada da partiye yönelik devam eden operasyonlara ilişkin yeni yol haritasının il başkanlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinin yarın tüm il başkanları tarafından eş zamanlı olarak kendi illerinde açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
