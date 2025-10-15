CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'ya Gidiyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi'nin (PES) kongresine katılmak üzere, yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı temasları Hollanda ile devam ediyor. Özel, PES Genel Başkanı Stefan Löfven'in davetiyle PES kongresine katılmak üzere, 16 Ekim Perşembe günü Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.

Özel'e; CHP genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak'tan oluşan heyet eşlik edecek.

Kongrede 18 Ekim Cumartesi günü konuşma yapacak olan Özel'in iki gün boyunca ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. Özel, konuşmasının ardından aynı gün Türkiye'ye dönecek.