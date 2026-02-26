Haberler

Özgür Özel'den Hocalı Mesajı: İnsanlık Suçunu Bir Kez Daha Lanetliyorum

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Azerbaycan Türklerini rahmetle anarak olayın insanlık suçu olduğunu tekrar lanetledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan insanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, 34 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Özel, "34 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan insanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum." dedi.

