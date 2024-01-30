CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği yöneticileriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği yöneticileriyle görüşerek deprem bölgesinin yeniden inşası için çalışacaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği yöneticileriyle görüştü.
Özel, TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneğinin yöneticileriyle bir araya gelerek hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız."