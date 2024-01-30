CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği yöneticileriyle görüştü.

Özel, TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneğinin yöneticileriyle bir araya gelerek hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız."