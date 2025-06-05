CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar nedeniyle re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Özel'in sözlerinin, yargı görevlisine tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğu belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Özel'in ifadelerinin "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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