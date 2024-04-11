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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davası tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davası tutuklularının yakınları ile tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Özel, görüşmelerinde Gezi yargılamasında verilen haksız cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Özel, Gezi nedeniyle cezaevinde kimsenin bulunmaması ve tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Ramazan Bayramı Hakan Altınay Politika Güncel Haberler

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