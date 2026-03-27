CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu ile bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret etmek için öğle saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yaklaşık 5 saat süren ziyaretinin ardından Özel, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.