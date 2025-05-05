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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yapılan Saldırı Kınandı
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CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. İl Başkanı Feyzullah Keskin, saldırının siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

CHP Kayseri İl Başkanlığı, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasını kınadı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Acının paylaşılması gereken bir günde gerçekleştirilen saldırıyla cenaze dayanışmasının kirletildiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı, milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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