CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Cezaevinde Pınar Türker'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan İBB Dijital Medya Genel Müdürü Pınar Türker'i Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Görüşme 1,5 saat sürdü.
DÜZCE CEZAEVİ'NDE PINAR TÜRKER'İ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker'i Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, Pınar Türker ile yaptığı 1,5 saat görüşmenin ardından kentten ayrıldı.
Musa KESKİN/ DÜZCE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel