(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Dış Politika Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, eski genel başkanlardan Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin, emekli Büyükelçi Osman Korutürk, Hukukçu Rıza Türmen, Emekli Büyükelçiler Onur Öymen ve Faruk Loğoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Milletvekilleri Namık Tan ve Yankı Bağcıoğlu ve Hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı da katıldı.