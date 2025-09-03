Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mevlit Kandili Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mevlit Kandili Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Mevlit Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, tüm İslam aleminin kandilini kutlayarak sağlık, huzur ve barış temennisinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mevlit Kandili dolayısıyla X hesabından mesaj paylaştı. Özel, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.