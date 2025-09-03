CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mevlit Kandili Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyor; bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mevlit Kandili dolayısıyla X hesabından mesaj paylaştı. Özel, şunları kaydetti:

