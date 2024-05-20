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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Özel, İran Hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Özel, İran Hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasında hayatını kaybetti. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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