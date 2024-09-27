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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD temaslarının ardından İstanbul'a dönerken Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yanındaydı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD temaslarının ardından İstanbul'a indi. Özel, Ankara uçağını beklerken CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik'i makamında ziyaret eden Özel, parti örgütüyle de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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