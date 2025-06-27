CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya'da SPD Kongresine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresine katıldı.

SPD Kongresi Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

"City Cube" Salonunda düzenlenen SPD Kongresine, CHP Genel Başkanı Özel de katıldı.

Özel burada ayrıca Friedrich-Ebert-Vakfı Başkanı Martin Schulz ile de bir araya geldi.

SPD Kongresi 29 Haziran'a kadar devam edecek.